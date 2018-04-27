Wizz Air анонсировала новые международные рейсы из Киева, два из них уже летом

Источник: Корреспондент.net

виакомпания Wizz Air (Венгрия) намерена открыть рейсы "Киев - Берлин - Шенефельд" и "Киев - Франкфурт" с 1 июля и "Киев - Вена" с 28 октября.

Об этом на пресс-конференции авиакомпании Wizz Air сообщил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора Wizz Air Стивен Джонс, передают Українські Новини.

"Хотим сообщить об открытии 3 новых маршрутов из Международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского. Это новый маршрут во Франкфурт (основной аэропорт), в Берлин (Шенефельд) и в Вену", - сказал он.

Перелеты по этим маршрутам будут осуществляться ежедневно, цены на билеты стартуют от 29,99 евро (989 гривен). На данный момент компания из Киева выполняет рейсы по 23 направлениям в 11 стран включительно с рейсами в Таллинн и Лисабон, которые откроются в июне.

Также Джонс отметил, что летом этого года Wizz Air разместит третий самолет Airbus A320 на базе в аэропорту "Киев" за счет инвестиций компании более 300 млн долларов.

В свою очередь первый заместитель генерального директора аэропорта "Киев" Валерий Полищук подчеркнул, что 4 июня зайдет первый для данного аэропорта самолет Airbus A321 от компании Wizz Air.

Отмечается, что это позволит в 2018 году Wizz Air увеличить количество посадочных мест из Украины на 95% до 1,5 млн мест по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в январе-марте Wizz Air увеличила пассажиропоток в/из Украины на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В общем, планах компании увеличить флот до 100 самолетов до июля, а также до конца текущего года - открыть авиабазу в Вене и увеличить пассажиропоток на 18% до 35 млн пассажиров. В частности, с марта по июль компания намерена закупить 17 новых самолетов и открыть 70 новых направлений. На данный момент доля Wizz Air среди лоукост-авиакомпаний в Украине составляет 51,8%.