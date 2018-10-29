Wizz Air запустила новый рейс из Львова в Вильнюс

Источник: Українські новини

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) запустила 29 октября рейс "Львов - Вильнюс".

Об этом Українським Новинам сообщил представитель международного аэропорта "Львов".

По его данным, рейс W6 8018 со Львова в Вильнюс взлетел в 20:30.

Рейсы будут выполнятся дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Самолет вылетает с Вильнюса в 18:15 и прибывает во Львов в 19:30.

Самолет вылетает со Львова в 20:00 и прибывает в Вильнюс 21:15.

Стоимость билетов составляет от 459 гривен.