WP опубликовала запись тайной беседы республиканцев: обсуждали Путина, Гройсмана и войну на Донбассе

Источник: 112.ua

The Washington Post опубликовал текст разговора между лидерами Республиканской партии, который показывает, что республиканцы в частном порядке обсуждали участие России в выборах 2016 года и отношения Трампа с Путиным, но хотели сохранить их проблемы в тайне.

Неизвестный: Кевин видел украинского премьера сегодня утром.

Райан: О да, я тоже, я просто оставил его в центре медико-санитарной помощи ... [неразборчиво].

Неизвестный: Хорошо.

Райан: Этот парень - хороший парень.

Роджерс: Это парень, который был там в то время?

Райан: Нет, он новый. Он был спикером с [неразборчиво].

Роджерс: Их другого премьера выпихнули, не так ли?

Райан: Верно. Этот парень, как человек по борьбе с коррупцией. Этот парень там, потому что он антикоррупционный. Он был спикером ...

Роджерс: Хорошо.

Райан: И тот, кто работает над поправками к конституции [Неразборчиво] ... независимая судебная система.

Роджерс: Хорошо.

Райан: Они получили, что в настоящее ... [неразборчиво] ... и он проводит все эти антикоррупционные законы.

Роджерс: Как обстоят дела в Украине?

Райан: Что?

Рождерс: Как обстоят дела в Украине?

Райан: Ну, русские бомбят их по 30-40... снарядов в день, и по людям ... Крым ушел. И они пытаются очистить свое правительство, чтобы показать, что они хотят быть прозападными. Таким образом, они пытаются доказать западному миру, что они хотят быть прозападными, чтобы они могли получить поддержку для страны. Они [неразборчиво]. Все говорят, хорошая игра то, что они делают, но он провел все эти антикоррупционные законы. Вопрос, как они, выполня... [неразборчиво] ... То есть все это сделано.

Роджерс: Он говорил о своей экономике?

Райан: Да, о фактическом росте, а не привнесенном росте, так ... [неразборчиво] нет, это не хорошо, но ...

Роджерс: Я ездил туда год назад. Это было что-то чрезвычайное. Эти люди живут... они на линии фронта. Они борются за свою свободу ... свою независимость.

Райан: ... люди говорят, что у них есть усталость от Украины, но это на самом деле Россия виной всему, потому что то, что делает Россия относительно нас, финансирование наших "народников", финансирование людей в наших правительствах, чтобы свергнуть наше правительство, вы знаете, баловались с нашей нефтяной и газовой энергией, все, что Россия делает в основном чтобы подорвать нашу страну, они просто собираются переступить через все, через нас и пойти в Прибалтику и на всех других.

Рождерс: Да!

Райан: Поэтому нам не следует уставать от Украины, у нас должна быть усталость от России.

Роджерс: Да! Пропаганда... мой большой взнос за эту поездку был настолько сложным. пропаганда...

Райан: Это очень сложно.

Роджерс: ...исходит от России и Путина.

Райан: Очень сложный.

[Перекрестные]

Роджерс: Не только в Украине. Они когда-то финансировали НПО в Европе. Они атаковали Fracking.

Райан: Правильно.

Роджерс: Россия ТВ. Я не был... вы знаете... Я не настраивался на российское телевидение до этой поездки. Это пугает.

Райан: То есть он говорит, что они делают это по всей Европе. Итак, мм ...

[Неразборчиво]

Райан: Это касается не только Украины.

Роджерс: Итак, да, это ... эээ ... нет ... это способ ... это действительно сообщение ... Знаете ... они ... это пропагандистская война.

Райан: Россия пытается настроить Украину против самой себя.

Роджерс: Да. И это... это не просто…

Райан: Маньяк.

Роджерс: Да.

Райан: И угадай... угадай, кто единственный, кто сильно сопротивляется? Мы.

Роджерс: Но, мы не...

Маккарти: Я гарантирую, что это точно так и есть.

Маккарти: Русские взломали DNC-сервер и получили исследование, которое они имели по Трампу.

МакКарти: смеется

Райан: Русские взломали DNC ...

МакГенри: ... чтобы получить ...

Райан: ...на Трампа.. и так предоставляли это кому?

Маккарти: Там... есть два человека. Я думаю, Путин платит: Рорабахер (Rohrabacher) и Трамп... [смех] ... клянусь Богом.

Райан: Это не запись... [смех] ... не рассказывай об этом... [смех]... хорошо ?!

[Смех]

Райан: Именно так. Мы знаем, что мы настоящая семья.

Scalise: Да, как вы знаете, мы надежные.

[Смех]

Райан: То, что сказано в семье, остается в семье.

Как отмечает издание, беседа дает взгляд на внутренние убеждения руководителей Республиканской партии, которые теперь оказываются под растущим давлением в связи с действиями президента Дональда Трампа.