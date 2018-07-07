WP: Twitter блокирует по миллиону аккаунтов в день

Источник: DW

Twitter в мае и июне этого года заблокировал более 70 млн фейковых или подозрительных аккаунтов, в июле блокирование продолжается.

По данным газеты, с октября 2017 года компания удвоила свои усилия в борьбе с распространением дезинформации после расследования о том, как Twitter использовали как платформу для предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.