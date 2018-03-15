"Я увидела страх": Савченко подтвердила, что была в Раде с оружием

Источник: Корреспондент.net

Нардеп Надежда Савченко подтвердила, что в четверг, 15 марта, она была в парламенте с наградным оружием. Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады Украины.

Саченко также заявила, что сегодня увидела страх в глазах других депутатов.

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов, - ред.) в глазах", - сказала Савченко.

Она также отметила, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе.

В то же время, на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

Как сообщалось, утром 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора". По словам генпрокурора, Савченко планировала забросать гранатами ложи, с помощью миномета обстрелять зал заседаний (у него стеклянный купол), после чего из автоматов добить выживших.