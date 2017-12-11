Яценюк рассказал о разговорах с Медведевым во время своего премьерства

Источник: 112.ua

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассказал о своих контактах с российским коллегой Дмитрием Медведевым во время своей работы на посту главы правительства. Заявление Яценюка прозвучало в ходе допроса в Оболонском суде Киева в рамках дела о госизмене Януковича, трансляцию вел телеканал.

Таких разговоров, по словам Яценюка, было два, в обоих случаях инициатором была российская сторона.

"У меня было два разговора с премьер-министром России Медведевым. Во время первого разговора я ему сказал: "Вы должны безотлагательно вернуть свои войска в бараки в зоны постоянной дислокации, вы должны прекратить нарушение международного права. Если есть любые вопросы, которые касаются наших двусторонних отношений, мы готовы дискутировать, но незаконная аннексия и нападение на Украину – это то, что нарушает международное право, и то, что подрывает наши двусторонние договоренности. Это является недопустимым". Во время второго заявления я с ним разговаривал, я даже цитату помню, я ему сказал такую фразу: "Вы своих подонков уберите с Украины, и дальше мы с вами будем говорить о социально-экономических аспектах". Это был какой-то странный звонок, который касался развития экономических отношений между Украиной и Россией. Это при том, что Россия осуществила военную агрессию. И первый, и второй раз инициатором был Медведев", - рассказал Яценюк.

Отметим, Яценюк был премьером два раза подряд - с 2014 по 2016 год.