Яценюк заявил, что остается сторонником парламентско-президентской республики

Источник: Українські новини

Нужно уже сейчас, перед президентскими выборами, определить, за что отвечает Президент. Перед парламентскими выборами, которые будут уже через 15 месяцев, - какие отношения будут между Президентом, правительством и парламентом.

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк написал в авторской колонке на "Цензор.нет" в День Конституции Украины 28 июня, сообщает пресс-служба политсилы.

"Остаюсь сторонником парламентско-президентской республики, где президент избирается на общенациональных прямых выборах. Он - Глава государства, национальный арбитр, Верховный Главнокомандующий", - написал он.

Согласно предложенным им конституционным изменениям, у Президента остается вся вертикаль назначений в Вооруженных Силах Украины: "Президент также вносит в парламент кандидатуру председателя Службы безопасности Украины".

Также Президент назначает руководителя Службы внешней разведки.

У Президента остается право объявления военного положения, с последующим одобрением Верховной Радой. Президент возглавляет СНБО.

Президент руководит внешней политикой, но определяется она Верховной Радой, подчеркнул Арсений Яценюк: "Фактически, переговорную позицию для Президента должно готовить правительство на основе Закона "Об основах внешней политики". Министр иностранных дел является членом Кабинета Министров, который вместе с Президентом будет участвовать в переговорах, будет координатором подготовки переговорной позиции для Президента".

По мнению Арсения Яценюка, право вето Президента нужно четко нормировать исключительным перечнем оснований вето, определенных Конституцией: "Президент направляет вето в Конституционный Суд. Если КС решил, что вето конституционное - закон возвращается для повторного рассмотрения Радой. Такое вето не может быть преодолено: закон должен быть доработан и снова проголосован. Если Конституционный Суд признает вето необоснованным - закон вступает в силу ".

"Президент не должен вмешиваться в деятельность органов исполнительной власти и независимых регуляторов. В частности в выборы. Члены Центральной избирательной комиссии назначаются Верховной Радой по представлению депутатских фракций, внесенными председателем ВР, - а не Президентом. Так же парламент назначать членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания ", - пояснил Арсений Яценюк предложенные конституционные изменения.

Аналогично, не Президент, а Кабмин вносит в Верховную Раду кандидатуру на главу Нацбанка, а все члены Совета НБУ избираться парламентом: "Предлагается также расширить задачи Национального банка Украины. Он должен соответствовать не только по ценовой и курсовой стабильности. В его функции надо добавить содействие занятости населения и обеспечения адекватных, экономически эффективных процентных ставок по долгосрочным кредитам".

Регулируется также процедура импичмента Президента: "Она может быть начата в случае совершения государственной измены, другого преступления, а также в случае приобретения гражданства другого государства или умышленного нарушения Конституции. В Конституции прописываем специальную следственную комиссию для импичмента".

У Президента остаются те же полномочия для роспуска парламента, что и сейчас, подчеркнул Арсений Яценюк, за исключением одного: "Право распустить в случае, если в течение 60 дней не сформирован Кабмин, заменяется на правом роспуска в случае не назначения нового премьер-министра" .

Согласно предложенным конституционным изменениям, Президент вносит в парламент представление на назначение Премьер-министра, однако кандидатуру определяет коалиция.

Все члены Кабмина назначаются премьер-министром по согласованию с коалицией, подчеркнул Арсений Яценюк: "Даже в условиях войны Президенту не нужен свой министр обороны: министром должно быть гражданское лицо. Вся генеральская вертикаль остается у Президента. Вертикаль обеспечения армии - Минобороны, - будет у Кабинета Министров ".

Члены Кабинета Министров назначаются и освобождаются главой правительства единолично по согласованию с коалицией депутатских фракций и написал: "Премьер-министр имеет право уволить члена правительства - без процедуры голосования в парламенте, но с одновременным объявлением новой кандидатуры на эту должность. Коалиция, соответственно регламенту, согласовывает назначение или увольнение министров премьером".

Подобный механизм лидер "Народного фронта" предлагает и для освобождения самого премьер-министра: одновременно с освобождением премьера Советом, коалиция определяет кандидатуру нового главы правительства.

"Предлагается, чтобы кандидатуру Генерального прокурора вносил не Президент, а Кабинет Министров. Такой порядок логичный, исходя из новой роли прокуратуры", - добавил Арсений Яценюк.

"Мы предлагаем ввести реальные сдержки и противовесы во власти. Подчеркиваю - реальные", - написал он.

Арсений Яценюк сообщил, что уже получено подписные листы для внесения проекта изменений в Конституцию: "Это должен быть публичный процесс и прямой диалог с гражданами страны. Обращаемся ко всем демократическим силам в парламенте: начнем предметную дискуссию".

В этом процессе важна и роль Президента, подчеркнул лидер "Народного фронта", - "как он видит конституционный порядок в стране?".