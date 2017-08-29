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29.08.2017

"Яичный" кризис в ЕС: Как популярный химикат заставил закрыть десятки крупнейших птицефабрик

Источник: 112.ua

Миллионы зараженных яиц, более 15 пострадавших стран, расследования, взаимные обвинения, закрытие десятков птицефабрик и изъятие крупных партий товара – это промежуточный итог "яичного" кризиса в Европе, активное развитие которого пришлось на начало августа.

Очередной страной, заявившей об обнаружении зараженных яиц, стала Венгрия. Пока в ЕС подсчитывают убытки и пытаются оценить масштабы кризиса, попробуем разобраться, с чего все началось и в чем причина сложившейся ситуации.

"Яичный" дебют

Впервые о проблеме заговорили в конце июля, когда один из нидерландских регуляторов сообщил о временном закрытии сперва семи ферм, а потом и нескольких десятков. В итоге были закрыты 180 ферм, и именно тогда впервые было озвучено название химиката фипронила, ставшего катализатором проблемы.

Параллельно зараженную продукцию выявили в Бельгии, где были закрыты более 50 хозяйств.

В начале августа "фипрониловая" проблема вышла на общеевропейский уровень: в Германии химикат был выявлен в миллионных партиях яиц, направленных в 12 из 16 федеральных земель страны.

Крупнейшие немецкие торговые сети объявили о начале изъятия из продажи яиц, закупленных в Нидерландах. Отметим, что 70% немецкого яичного импорта составляют как раз яйца из этой страны.

 

В дальнейшем ситуация получила активное развитие. По оценкам экспертов, источником большинства зараженных яиц стали Бельгия и Нидерланды, где химикат использовался в сотнях хозяйств.

На сегодняшний день Нидерланды являются одним из главных мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции: голландские несушки дают более 10 миллиардов яиц в год.

The Local уточняет, что сложившаяся ситуация вынудила закрыть в Нидерландах примерно пятую часть куриных ферм, а в Бельгии – четвертую.

Кроме того, заражение вынудило начать уничтожение птицы – на данный момент уже убиты более 300 тысяч кур, и их количество с каждым днем увеличивается.

Первое правило "яичной проблемы": никому не рассказывать о "яичной проблеме"

Власти Нидерландов и Бельгии провели совместные рейды в рамках расследования, в ходе которых были задержаны два человека.

СМИ впервые назвали главных виновников распространения фипронила: им оказалась голландская фирма ChickFriend, которая занимается обработкой ферм инсектицидами, а также бельгийская фирма Poultry Vision, предположительно поставлявшая состав с фипронилом.

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