Яндекс объявил о закрытии офисов в Киеве и Одессе

Источник: КорреспонденТ.net

Российская интернет-компания Яндекс объявила о закрытии своих офисов в Киеве и Одессе, передает РИА Новости со ссылкой на директора по связям с общественностью компании Очира Манджикова.

"Компания Яндекс.Украина включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам", - сказал он.

Он отметил, что сотрудникам предложат продолжить работу в офисах компании в других странах.