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"Яндекс" встроил возможность обхода блокировок в Украине в мобильный браузер

Источник: 112.ua

22.05.2017

Последняя версия "Яндекс.Браузера" на Android позволяет украинским пользователям обходить блокировку "Яндекса", Mail.ru, социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Кинопоиска" и других сервисов, свидетельствуют сообщения украинских пользователей в соцсетях Twitter и Facebook. Об этом в компании "Яндекс" сообщили "Интерфаксу".

"Яндекс.Браузер" на программном уровне внедрили VPN", - пишет один из пользователей в Twitter.

Обновление доступно украинским пользователям в магазине приложений Google Play. 

"Мы делаем все возможное, чтобы у пользователей был доступ к "Яндексу" и другим сайтам", - сообщили в компании.

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