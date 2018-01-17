17.01.2018
Янукович планирует вернуться в Украину – адвокат
Источник: Корреспондент.net
Бывший президент Украины Виктор Янукович планируется вернуться на родину. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк во время перерыва в Оболонском районном суде, где рассматривается дело о госизмене Януковича.
"Безусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории Российской Федерации является временной вынужденной мерой", - сказал Сердюк.
По его словам, Янукович имеет свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, "в связи с тем, что на территории Украины происходит его политическое преследование".
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