Янукович проиграл дело по госадвокатам

Источник: Корреспондент.net

Окружной административный суд Киева признал законным назначение бывшему Президенту Виктору Януковичу государственных адвокатов. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщает пресс-служба суда.

Таким образом суд отказал представителю Януковича в удовлетворении иска, которым он просил признать назначение госадвокатов незаконным.

"Окружной административный суд города Киева принял решение отказать представителю истца в удовлетворении заявления об обеспечении иска Виктора Януковича к Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи о предоставлении ему государственных адвокатов", - сказано в нем.

Суд пришел к выводу, что назначение государственных адвокатов от Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи не может осложнить или сделать невозможной эффективную защиту или восстановление нарушенных прав и интересов истца, и принял решение, что соответствующее заявление удовлетворению не подлежит.