27.02.2018
Янукович в России собирает пресс-конференцию
Источник: Корреспондент.net
В Москве 2 марта в 11:00 состоится пресс-конференция беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
"Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также судебном процессе, инициированном киевскими властями", – сказано в анонсе.
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