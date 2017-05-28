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Япония собирается вводить свои собственные санкции против КНДР из-за запусков ракет

Источник: Українські новини

28.05.2017

В Японии рассматривают введение собственных ограничительных мер против КНДР в том случае, если не удастся настоять на ужесточении санкций, которые были приняты ранее Советом безопасности ООН.

"Правительство Японии готовит пакет собственных санкций против Северной Кореи после проведения Пхеньяном пуска баллистических ракет", - говорится в сообщении.

Япония намерена убедить Совет Безопасности ООН принять новые санкции в отношении КНДР, поэтому она ждет поддержки от России и Китая. 

Япония КНДР ООН
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