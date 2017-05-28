Япония собирается вводить свои собственные санкции против КНДР из-за запусков ракет

Папа Римский Франциск поинтересовался у первой леди США Мелании Трамп, кормит ли она супруга традиционной словенской выпечкой. Об этом в среду, 24 мая, сообщает The Telegraph.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Французской Республики Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба главы.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО нужно сфокусироваться терроризме, миграции и угрозах из России.

Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что президент США Дональд Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине. Об этом Туск сказал по результатам встречи лидеров ЕС с Трампом, состоявшейся сегодня утром в Брюсселе, сообщает пресс-служба Европейского Союза.

В Белом Доме не намерены в нынешних условиях ослаблять санкции против России, а, напротив, могут их ужесточить.

Высокий суд Лондона отложил вынесение промежуточного решения по делу о долге Украины перед Россией на сумму 3 миллиардов долларов. Об этом сказано на сайте министерства финансов.

Лидеры стран Большой семерки договорились о новых мерах по борьбе с терроризмом. Об этом сказано в их заявлянии по итогам саммита G7 в Италии.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ядерная и ракетная программа Северной Кореи являет собой проблему мирового масштаба, однако он готов поспорить, что она будет решена.

Украина задолжала перед Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 26 миллионов долларов США. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховой Раде в пятницу, 26 мая, передает NewsONE.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине и ожидает поддержки Верховной Радой пенсионной, земельной, приватизационной и антикоррупционной реформ для предоставления Украине 5-го транша в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Миссия МВФ завершила работу в Украине и ожидает поддержки Радой пенсионной и земельной реформ для 5-го транша EFF

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет в скором времени провести саммит с лидерами России, Германии и Украины в связи с кризисом на Донбассе.

Лидеры стран G7 на саммите в итальянском городе Таормине приняли решение увязать возможность отмены санкций в отношении России с полным выполнением Минских соглашений. При этом ограничения против Кремля могут быть усилены. Об этом говорится в принятом итоговом коммюнике встречи, передает Интерфакс.

Каннский фестиваль 2017 подходит к концу и уже 28 мая ожидается объявление победителей основного конкурса. По мнению ряда критиков, основным претендентом на "Золотую пальмовую ветвь" в этом году является фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", передают "Факты".

В Белом доме намерены нанять группу юристов для проверки сообщений президента Дональда Трампа перед их публикацией в Twitter, сообщает The Wall Street Journal.

Народный депутат от БПП Ирина Фриз передала вице-президенту Парламентской ассамблеи НАТО Расе Юкнявичене и членам национальных делегаций Альянса доклад о связях России с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King анонсировала свой выход на бельгийский рынок шуточными выборами короля страны, что вызвало недовольство и возмущение бельгийской королевской семьи. Пользователям на сайте напоминают, что 21 июля 2013 года бельгийским монархом стал Филипп, а 19 мая 2017 года "о своем приходе в Бельгию объявил Burger King".

В Шри-Ланке уже несколько дней не прекращаются сильнейшие за 14 лет ливни, в результате чего из-за наводнений и оползней погибло не менее 146 человек, передает AFP.

Такое решение международное жюри во главе с испанским режиссером Педро Альмодоваром огласило на торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Европа больше не может быть "полностью зависимой" от США и Великобритании после Brexit и избрания Дональда Трампа президентом США.

Европа больше не может зависеть от США и Британии, - Меркель

В Японии рассматривают введение собственных ограничительных мер против КНДР в том случае, если не удастся настоять на ужесточении санкций, которые были приняты ранее Советом безопасности ООН.

Япония намерена убедить Совет Безопасности ООН принять новые санкции в отношении КНДР, поэтому она ждет поддержки от России и Китая.

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