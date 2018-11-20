Япония запланировала экспедицию на поиски воды на Луне

Источник: Корреспондент.net

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует запуск международной исследовательской экспедиции на месячный полюс в 2023 году для подтверждения наличия там водных ресурсов. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщил президент агентства Хироши Ямакава.

"Мы нацелены на осуществление точного приземления на поверхность Луны с помощью технологии SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), которая находится в стадии разработки. После этого происходит план запуска международной исследовательской экспедиции к месячному полюсу для подтверждения наличия водных ресурсов и возможности их изъятия. Данная миссия намечена на 2023 финансовый год (с 1 апреля 2023 года - ред.)", - заявил Ямакава.

По его словам, для будущих пилотируемых экспедиций на Луну JAXA разрабатывается сценарий создания большого космического аппарата, который будет спускаться и подниматься, чтобы доставить на Землю образцы лунного грунта (миссия Heracles).

Кроме этого, Ямагава заявил, что планируется создание международного лунного порта.

"Что касается вопроса о создании лунной станции, в настоящее время пять космических агентств, входящих в программу МКС, обсуждают участие в создании лунного орбитального порта до 2020 года", - добавил глава агентства.

Он также уточнил, что JAXA активно работает над созданием концепции обширных исследований и демонстрации технологических достижений на лунной поверхности при активном использовании лунного орбитального порта.

Ранее стало известно, что марсоход InSight от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 26 ноября впервые за шесть лет совершит посадку на планете Марс.

Также сообщалось, что американский Фонд за сохранение наследия (Arch Mission Foundation) совместно с Microsoft, Twist Bioscience Corporation и Вашингтонским университетом отправят на Луну "капсулу времени" с синтетическими молекулами ДНК.