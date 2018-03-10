Ярош рассказал, как его пытались завербовать наемником: опубликовано видео

Источник: Апостроф

Командир Украинской добровольческой армии, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош сказал, что его пытались завербовать в наемники представители иностранных государств, но он отказывался.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZIK.

На вопрос журналистки о том, поступали ли ему или его бойцам предложения записаться в ряды частных военных компаний, Ярош ответил: "Да, такие предложения поступали. Но я всегда говорю о том, что не хочу превращать наших ребят в пушечное мясо".

Однако он не стал уточнять, представители какого-именно государства пытались его завербовать, отметив, что это "не россияне точно", а "разные западные государства".