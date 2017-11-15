Яростный выпад Мэй в адрес России. Почему сейчас

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала яростный выпад в адрес России во время выступления на банкете лорд-мэра лондонского Сити, который теперь обсуждает западная и российская пресса.

Британский премьер обратилась лично к российскому президенту Владимиру Путину, предложив ему выбрать другой путь развития России, который не предусматривает вмешательство в политику западных стран, "поскольку у него ничего из этого не выйдет".

Мэй - Путину: Мы знаем, что вы делаете

Тереза Мэй вечером 13 ноября на банкете заявила, что британское правительство сохранит свою приверженность защите Европы и после выхода из Евросоюза, и обвинила Россию в военной агрессии и вмешательстве в выборы.

Премьер сказала, что Британия будет продолжать оказывать помощь государствам, которые стали жертвами агрессии.

По словам Мэй, важнейшей дипломатической задачей сейчас является поддержка и защита "текущего миропорядка, основанного на правилах и законе". Для этого Лондону нужно укреплять связи и с США, и со странами ЕС, несмотря на идущий процесс Brexit.

"Новое всеобъемлющее экономическое партнерство (с ЕС) укрепит нашу общую приверженность открытой экономике и свободному обществу перед лицом тех сил, что пытаются их подорвать. Главная на сегодня из этих сил - это, разумеется, Россия", - заявила премьер.

Мэй обвинила Россию в разжигании насилия на востоке Украины, незаконной аннексии Крыма, неоднократном нарушении национального воздушного пространства нескольких европейских стран и в проведении кампании кибератак.

Она также обвинила Россию в том, что она вмешивается в выборы и взломала сайт министерства обороны Дании, парламента Германии и в том, что государственные средства массовой информации РФ подделывают истории и фотографические изображения в попытке подорвать западные учреждения.

В конечном итоге, выразила уверенность Мэй, успехом действия Москвы не увенчаются, поскольку Кремль "недооценивает устойчивость наших демократий, привлекательность модели свободного общества и приверженность стран Запада своим альянсам".

Инструментами сдерживания России Мэй назвала укрепление НАТО, укрепление кибербезопасности и ужесточение мер против российских финансовых преступников на территории Великобритании.

Глава британского правительства заявила, что они работают над реформированием НАТО, чтобы альянс мог лучше противодействовать российской враждебности и активизировать военную и экономическую поддержку Украины.



"В интересах Британии, Европы и мира иметь сильную и процветающую Россию, уважающую международные правила... Россия может и, надеюсь, однажды выберет такой путь", - отметила Мэй.

Почему именно сейчас

Источники в правительстве рассказали газете Guardian, что острая риторика Мэй не привязана к какому-то конкретному событию, а является ответом на "растущий массив доказательств" попыток России вмешиваться в политику западных стран.

14 ноября официальный представитель британского премьера заявил, что Великобритания не располагает доказательствами прямого вмешательства России в работу британской электоральной системы, являющейся одной из наиболее надежных и устойчивых в мире.

Некоторые аналитики предположили, что премьер-министр пытается задавать тон в отношениях западного мира с Россией.

Guardian отмечает, что на фоне невнятного заявления президента США Дональда Трампа о том, что он верит в слова Путина о непричастности к вмешательству в выборы в других странах, слова Мэй звучат решительно и однозначно.