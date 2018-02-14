Языковой вопрос: Украина пошла Венгрии на встречу

Источник: Корреспондент.net

В Украине продлили переходный период для введения "языковой" статьи закона Об образовании для национальных меньшинств. Соответствующее решение в среду, 14 февраля, было принято на заседании правительства.

Отмечается, что теперь у детей из национальных меньшинств и их родителей будет больше времени для перехода на новые правила преподавания предметов. Переходный период продлится до 2023 года.

"Мы всегда будем исходить из обеспечения прав национальных меньшинств внутри страны, но всегда приоритетом номер один будет развитие украинского языка, культуры", - подчеркнул при этом премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщалось, Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Украина назвала такие действия Венгрии манипуляцией и шантажом.