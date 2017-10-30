Языковой вопрос: Выводы комиссии ждут в декабре

Источник: КорреспонденТ.net

Венецианская комиссия ориентировочно 11 декабря обнародует свое заключение по закону Украины Об образовании. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в комментарии телеканалу 112 Украина.

Для обсуждения документа завтра, 31 октября, Гриневич проведет переговоры с шестью экспертами Венецианской комиссии. "Мы будем общаться все нюансы, и наши аргументы относительно статьи о языке образования. Я буду готова отвечать на вопросы экспертов", – подчеркнула министр.

В то же время Гриневич отвергает вероятность того, что рекомендации Комиссии могут противоречить интересам Украины. "Думаю, такого не произойдет. Мы будем общаться с экспертами, объяснять, что мы предотвращаем дискриминацию детей, обучающихся в школах нацменьшинств", - подчеркнула министр.

"Мы написали нашу аргументацию к Комиссии, почему именно такая статья и почему мы считаем, что мы не нарушаем наших международных обязательств, не нарушаем Конституцию Украины", – добавила Гриневич.