YouTube: В Brexit РФ не вмешивалась

Источник: Корреспондент.net

В компании YouTube не нашли доказательств российского вмешательства в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза в 2016 году. Об этом заявил директор YouTube по связям с государственными компаниями Джунипер Даунс, сообщает Reuters.

Слушания, посвященные теме фейковых новостей, прошли в рамках визита делегации британского комитета по цифровым технологиям в Вашингтон. В них приняли участие представители Google, YouTube, Facebook, Twitter, телекомпаний CNN и CBS.

"Мы провели тщательное расследование касательно референдума по Brexit и не нашли свидетельств вмешательства. Мы рассмотрели все рекламные объявления, имеющие какую-либо связь с Россией, и не нашли доказательств того, что наши сервисы использовались, чтобы вмешаться в проведение референдума", – заявила Даунс.

Отметим, ранее в Facebook Inc. заявили, что проведут более подробное расследование о вмешательстве России в кампанию перед референдумом по выходу Великобритании из ЕС.

До этого Facebook и Twitter сообщили, что обнаружили минимальное использование своих платформ по сравнению с более всеобъемлющей российской дезинформационной кампанией перед президентскими выборами в США.