18.12.2018
YUNA 2019: Винник, Потап и российские гастролеры стали номинантами престижной премии
Источник: Українські новини
Во вторник, 18 декабря в Киеве объявили список номинантов на награду премии YUNA 2019, церемония награждения которой состоится 22 марта 2019 года в столичном Дворце Спорта. В число претендентов на главный приз вошли Винник, Потап, а также многие российские исполнители.
Как сообщает 24.ua, всего существует 16 номинаций, в каждой из которых – по пять претендентов на победу.
Сообщается, что в этом году оргкомитет YUNA 2019 добавил две номинации – "Лучший хип-хоп хит" и "Лучший электронный хит". А вот на премию "Лучшая песня" будет претендовать исключительно та композиция, 90% которой написано на украинском.
Музыкальная премия YUNA 2019: список номинантов
"Лучший исполнитель":
- MONATIK;
- Арсен Мирзоян;
- Макс Барских;
- Олег Винник;
- Сергей Бабкин.
"Лучшая исполнительница":
- Джамала;
- NK (Настя Каменских)
- TAYANNA;
- Оля Полякова;
- Кристина Соловей.
"Лучшая поп-группа":
- KADNAY;
- KAZKA;
- MOZGI;
- ONUKA;
- Время и Стекло.
"Лучшая рок-группа":
- O.Torvald;
- Pianoбой;
- The HARDKISS;
- Антитела;
- Без Ограничений.
"Лучшая песня":
- "Все, что тебя не убивает" – Pianoбой;
- "Корабли" – The HARDKISS;
- "Крылья" – Джамала;
- "Плакала" – KAZKA;
- "ТDME" – Антитела.
"Лучшая песня на другом языке":
- "Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;
- "Superstar" – Светлана Лобода;
- "Глубоко" – Монатик и Надя Дорофеева;
- "Сделай громче" – Макс Барских;
- "Это моя ночь" – NK.
"Лучший дуэт":
- "Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;
- "Глубоко" – Mонатик и Надя Дорофеева;
- "Лучший день" – Олег Винник и Потап;
- "Держи меня" – Бумбокс и The Gitas;
- "Этот день" – Mонатик и Нина Матвиенко.
"Лучший альбом":
- Black Water – MARUV;
- KARMA – KAZKA;
- Mozaиka – Onuka;
- Железная ласточка – Тhe HARDKISS;
- Держи меня – TAYANNA.
"Лучший видеоклип":
- Drunk Groove – Maruv и BOOSIN;
- Superstar – Светлана Лобода;
- TDME – Антитела;
- Глубоко – Mонатик и Надя Дорофеева;
- Плакала – KAZKA.
"Открытие года":
- Alina Pash;
- BOOSIN;
- MARUV;
- NK;
- The Gitas.
"Лучший эстрадный хит":
- "Мама" – Оля Полякова;
- "Лучший день" – Олег Винник и Потап;
- "Не прячь глаз" – Ирина Билык;
- "Держи" – NK;
- "Как жить без тебя" – Олег Винник.
"Лучший электронный хит":
- "Afrika" – Иван Дорн;
- "Animal" – Onuka;
- "Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;
- "Focus On Me" – MARUV;
- "Тело" – KADNAY.
"Лучший хип-хоп хит":
- "Bitanga" – Alina Pash;
- "Алё, алё" – MOZGI;
- "Покопокохай" – TamerlanAlena;
- "Рыбки" – Alyona Alyona;
- "Файно" – MamaRika.
"Лучшее концертное шоу":
- Большой стадионный концерт "Кузьма – 50" во Львове;
- Всеукраинский тур "На вершине" (Pianoбой)
- Гранд-шоу "Королева ночи" (Оля Полякова)
- Концерт "День независимости с Океаном Эльзы" (Океан Эльзы)
- Шоу "Железная ласточка" (The HARDKISS).
Новости раздела
Украина
18.12.2018
Для мобилизации в Украине нет причин - Порошенко
Ситуация в Украине полностью контролируется, и объявлять мобилизацию нет причин, заявил президент Петр Порошенко.
Украина
18.12.2018
Кабмин повысил зарплату преподавателям
Зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.
Украина
18.12.2018
Савченко продлили арест
Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для внефракционного нардепа.
Украина
17.12.2018
На Майдане собралась акция в поддержку политзаключенных и украинских моряков
Собравшиеся держат таблички с фотографиями и именами моряков, захваченных в Керченском проливе
Украина
17.12.2018
Синод УПЦ жестко отреагировал на участие своих иерархов в обьединительном соборе
17 декабря 2018 года в резиденции Предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялось внеочередное заседание Священного Синода УПЦ.
Украина
17.12.2018
Киберподразделения ВСУ работают в боевом режиме
Основным направлением деятельности подразделений кибербезопасности является защита информационно-телекоммуникационных систем ВСУ от внешних и внутренних угроз.
Украина
17.12.2018
Заграница поможет. Новая лазейка для "евроблях"
Владельцы авто на иностранной регистрации нашли новый способ ухода от налогообложения при растаможивании автомобилей.
Украина
17.12.2018
В центре Одессы подрались Деды Морозы
В центре Одессы подрались двое мужчин в костюмах Деда Мороза. Конфликт сопровождался нецензурными криками.
Украина
17.12.2018
В Украине выросла безработица
На одну вакансию претендуют четыре человека. В то же время средний размер пособия на одного безработного составил 2 670 гривен.
Украина
17.12.2018
День на Донбассе: один обстрел, потерь нет
Сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня, при этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение не применялось.
Украина
17.12.2018
От торговли людьми пострадали 223 украинцев - МВД
За 11 месяцев 2018 года Национальная полиция Украины установила и оказала помощь 223 потерпевшим от преступлений в сфере торговли людьми.
Украина
15.12.2018
Патриарх Филарет будет дальше почетно действующий пожизненно, - митрополит Епифаний
Епифаний заявил, что патриарх Филарет будет дальше почетно действующий пожизненно
Украина
15.12.2018
Главой автокефальной православной церкви стал Епифаний
Главой поместной украинской православной церкви избрали Епифания
Украина
15.12.2018
Завтра Порошенко проведет пресс-конференцию впервые за 10 месяцев
Прошлая пресс-конференция Порошенко была 10 месяцев назад
Украина
15.12.2018
Порошенко: Автокефалия – вопрос нацбезопасности
Президент Украины призывал иерархов договориться в ходе собора и выбрать предстоятеля, утвердить устав новой церкви.
Украина
15.12.2018
У стен Софии в Киеве 35 тысяч человек – МВД
Люди на Михайловской и Софийской площадях с пониманием относились ко всем полицейским мероприятием, отметил Андрей Крищенко.
Украина
15.12.2018
Катастрофа Су-27: стало известно имя пилота
У погибшего майора было 482 часа налета, из них 45 часов в этом году. Он участвовал в АТО в 2014 году.
Украина
15.12.2018
Новая церковь в Украине получила название
В воскресенье состоится первая литургия митрополита Епифания в Михайловском Златоверхом соборе Киева.
Украина
14.12.2018
В Украине нет эпидемии гриппа - Минздрав
Превышение эпидемиологического порога не означает начало эпидемии, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Украина
14.12.2018
Взрыв в Фастове: под завалами ищут двух человек
К проведению поисково-спасательных работ привлечено 204 человека и 42 единицы техники, в том числе и кинолог с собакой.
Украина
14.12.2018
В Украине растет сельхозпроизводство
В январе-ноябре сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 13,4%, а хозяйства населения - на 2%.
Украина
14.12.2018
Украина получила право экспорта мяса птицы и яиц в Сингапур
Право на экспорт получили 8 украинских предприятий
Украина
14.12.2018
Премию "Книга года-2018" получили Андрухович, Бондарь и Дерманский
Андрухович, Бондарь и Дерманский победили в конкурс "Книга года-2018"