YUNA 2019: Винник, Потап и российские гастролеры стали номинантами престижной премии

Источник: Українські новини

Во вторник, 18 декабря в Киеве объявили список номинантов на награду премии YUNA 2019, церемония награждения которой состоится 22 марта 2019 года в столичном Дворце Спорта. В число претендентов на главный приз вошли Винник, Потап, а также многие российские исполнители.

Как сообщает 24.ua, всего существует 16 номинаций, в каждой из которых – по пять претендентов на победу.

Сообщается, что в этом году оргкомитет YUNA 2019 добавил две номинации – "Лучший хип-хоп хит" и "Лучший электронный хит". А вот на премию "Лучшая песня" будет претендовать исключительно та композиция, 90% которой написано на украинском.

Музыкальная премия YUNA 2019: список номинантов

"Лучший исполнитель":

MONATIK;

Арсен Мирзоян;

Макс Барских;

Олег Винник;

Сергей Бабкин.

"Лучшая исполнительница":

Джамала;

NK (Настя Каменских)

TAYANNA;

Оля Полякова;

Кристина Соловей.

"Лучшая поп-группа":

KADNAY;

KAZKA;

MOZGI;

ONUKA;

Время и Стекло.



"Лучшая рок-группа":

O.Torvald;

Pianoбой;

The HARDKISS;

Антитела;

Без Ограничений.

"Лучшая песня":

"Все, что тебя не убивает" – Pianoбой;

"Корабли" – The HARDKISS;

"Крылья" – Джамала;

"Плакала" – KAZKA;

"ТDME" – Антитела.

"Лучшая песня на другом языке":

"Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;

"Superstar" – Светлана Лобода;

"Глубоко" – Монатик и Надя Дорофеева;

"Сделай громче" – Макс Барских;

"Это моя ночь" – NK.

"Лучший дуэт":

"Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;

"Глубоко" – Mонатик и Надя Дорофеева;

"Лучший день" – Олег Винник и Потап;

"Держи меня" – Бумбокс и The Gitas;

"Этот день" – Mонатик и Нина Матвиенко.

"Лучший альбом":

Black Water – MARUV;

KARMA – KAZKA;

Mozaиka – Onuka;

Железная ласточка – Тhe HARDKISS;

Держи меня – TAYANNA.

"Лучший видеоклип":

Drunk Groove – Maruv и BOOSIN;

Superstar – Светлана Лобода;

TDME – Антитела;

Глубоко – Mонатик и Надя Дорофеева;

Плакала – KAZKA.

"Открытие года":

Alina Pash;

BOOSIN;

MARUV;

NK;

The Gitas.

"Лучший эстрадный хит":

"Мама" – Оля Полякова;

"Лучший день" – Олег Винник и Потап;

"Не прячь глаз" – Ирина Билык;

"Держи" – NK;

"Как жить без тебя" – Олег Винник.

"Лучший электронный хит":

"Afrika" – Иван Дорн;

"Animal" – Onuka;

"Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;

"Focus On Me" – MARUV;

"Тело" – KADNAY.

"Лучший хип-хоп хит":

"Bitanga" – Alina Pash;

"Алё, алё" – MOZGI;

"Покопокохай" – TamerlanAlena;

"Рыбки" – Alyona Alyona;

"Файно" – MamaRika.

"Лучшее концертное шоу":