ЮНЕСКО приняло решение по Крыму

В холдинге СКМ намерены продолжить оспаривать решение суда, несмотря на то, что оно не влияет на операционную деятельность холдинга.

Ирландский лоукостер открыл доступ к продажам билетов на рейс Киев-Берлин (Борисполь-Шенефельд), запланированный на 2 сентября. Билет обойдется пассажирам в 26,99 евро.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет Министров выплатит по 100 тыс. гривен помощи только тем освобожденным из плена украинцам, которые пройдут проверку Службой безопасности Украины.

Освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 тыс. грн только после проверки СБУ

Всего было проведено девять обысков. В Службе безопасности предполагают, что оружие могло быть использовано для осуществления провокаций в городе.

Минэкономики прогнозирует рост тарифов на отопление и горячую воду на 10% в 2019, на 11% в 2020 и на 20% в 2021

Тарифы на коммуналку будут расти еще минимум 3 года, - Минэкономики

В Пасхальную ночь глава государства посетил несколько христианских храмов Киева и приветствовал верующих с Воскресением Христовым.

После употребления освященного в церкви яйца и кулича можно приступать к переходу от постной пищи к скоромной

На $2 млрд меньше: Минэкономики ухудшило прогноз по кредитам от МВФ

По предварительным данным, в результате аварии погибли пять человек

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил Государственной авиационной службе проверить информацию о возможной причастности самолетов украинских авиакомпаний "Хорс" и "Дарт" к перевозке российских наемников в Сирию.

Инициатива пригласить Украину на встречу министров стран большой семерки принадлежит главе МИД Канады, Христе Фриланд. В этом году Канада председательствует в G7.

Народный депутат рассказал, что они с гражданской супругой шли к этому моменту на протяжении 20 лет. Роспись запланировали на 2 июня.

Торговая война между США и Китаем несет в себе риски для других стран

В мире разгорается большая торговая война: несколько угроз, о которых нужно знать Украине

Добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки г. Туапсе, РФ, принадлежащее компании Trans Services Maritime. Ворованный песок используют для незаконного строительства Керченского моста, заявили в ГПУ.

На борту находились два летчика, они не пострадали. Тем временем вертолет, принадлежавший частной фирме, во время падения был серьезно поврежден.

Сестру "наркобарона", задержанную с кокаином на 2,5 млн грн и ружьем Meverick, отпустили под залог

"Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение по Крыму. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в т.ч. Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние", - написал глава МИД в Twitter.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в среду, 11 апреля, сообщил, что ЮНЕСКО приняло решение, которое сделает возможным размещение мониторинговой миссии в Крыму.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2018 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей