Юнкер установил сроки выхода Британии из ЕС

"Вот почему он повторил ей свой совет из письма от 11 марта о том, что выход (Brexit) должен быть завершен до 23 мая - в противном случае мы сталкиваемся с институциональными трудностями и правовой неопределенностью. Выборы в Европарламент должны быть проведены, если дата продления - это после 23 мая", - добавил он.