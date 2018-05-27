Юрист Трампа счел назначение спецпрокурора по РФ незаконным

Источник: DW

Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, входящий в команду юристов президента США Дональда Трампа, счел назначение экс-директора Федерального бюро расследований Роберта Мюллера на пост спецпрокурора по РФ незаконным. Об этом адвокат заявил в интервью CNN, которое телеканал разместил на своем сайте в воскресенье, 27 мая.

"Основания, на которых он был утвержден в должности, незаконны", - подчеркнул Джулиани, добавив, что расследование возможных связей Трампа с Кремлем в принципе "не должно было быть начато". По словам юриста, у следствия нет абсолютно никаких свидетельств, что тайные договоренности между республиканцами и Кремлем могли иметь место.

Джулиани также обрушился с критикой на Джеймса Коми, занимавшего пост главы ФБР. Юрист обвинил его в сознательной утечке секретной информации. Коми, в частности, рассказал, что Трамп в ходе частного обеда якобы неоднократно спрашивал его о лояльности и в доказательство обнародовал служебные записки.

Трамп уволил Коми 9 мая, указав, что он "не может эффективно управлять" ведомством и что ФБР необходим новый глава, чтобы восстановить доверие к спецслужбе. В марте эта спецслужба впервые официально подтвердила, что начала расследование возможного вмешательства России в предвыборную президентскую кампанию в США 2016 года и возможных связей предвыборного штаба Трампа с Кремлем. Коми под присягой заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась в президентскую кампанию.