Юристы Белого Дома будут проверять твиты Трампа

Источник: КорреспонденТ.net

В Белом доме намерены нанять группу юристов для проверки сообщений президента Дональда Трампа перед их публикацией в Twitter, сообщает The Wall Street Journal.

Эта инициатива находится на стадии рассмотрения. Юристы должны будут вычитывать твиты Трампа и корректировать их в случае необходимости.

Twitter - любимый микроблог Трампа, который он использует, чтобы комментировать последние новости о нем и его администрации, высмеивать конкурентов и обсуждать планы.

Ранее сообщалось, что основатель Twitter попросил прощения за то, что Трамп мог стать президентом благодаря микроблогу.