Юристы Белого Дома будут проверять твиты Трампа
Источник: КорреспонденТ.net
27.05.2017
В Белом доме намерены нанять группу юристов для проверки сообщений президента Дональда Трампа перед их публикацией в Twitter, сообщает The Wall Street Journal.
Эта инициатива находится на стадии рассмотрения. Юристы должны будут вычитывать твиты Трампа и корректировать их в случае необходимости.
Twitter - любимый микроблог Трампа, который он использует, чтобы комментировать последние новости о нем и его администрации, высмеивать конкурентов и обсуждать планы.
Ранее сообщалось, что основатель Twitter попросил прощения за то, что Трамп мог стать президентом благодаря микроблогу.
Поделиться:
Трамп закрыл Меркель на групповом фото лидеров G7Фильму "Кроткая" украинского режиссера пророчат премию Канн
Новости раздела
Мир
27.05.2017
Фильму "Кроткая" украинского режиссера пророчат премию Канн
Каннский фестиваль 2017 подходит к концу и уже 28 мая ожидается объявление победителей основного конкурса. По мнению ряда критиков, основным претендентом на "Золотую пальмовую ветвь" в этом году является фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", передают "Факты".
Мир
27.05.2017
Лидеры G7 пригрозили России новыми санкциями
Лидеры стран G7 на саммите в итальянском городе Таормине приняли решение увязать возможность отмены санкций в отношении России с полным выполнением Минских соглашений. При этом ограничения против Кремля могут быть усилены. Об этом говорится в принятом итоговом коммюнике встречи, передает Интерфакс.
Мир
26.05.2017
Миссия МВФ завершила работу в Украине и ожидает поддержки Радой пенсионной и земельной реформ для 5-го транша EFF
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине и ожидает поддержки Верховной Радой пенсионной, земельной, приватизационной и антикоррупционной реформ для предоставления Украине 5-го транша в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщает пресс-служба миссии.
Мир
26.05.2017
Украина задолжала по взносам ВОЗ 26 млн долл. и лишилась права голоса
Украина задолжала перед Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 26 миллионов долларов США. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховой Раде в пятницу, 26 мая, передает NewsONE.
Мир
25.05.2017
Позиции Трампа и ЕС по Украине полностью совпадают, - Туск
Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что президент США Дональд Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине. Об этом Туск сказал по результатам встречи лидеров ЕС с Трампом, состоявшейся сегодня утром в Брюсселе, сообщает пресс-служба Европейского Союза.
Мир
24.05.2017
Украина будет обмениваться с НАТО секретной информацией
Верховная Рада приняла в целом законопроект №0144 о ратификации административных договоренностей в отношении охраны информации с ограниченным доступом между правительством Украины и Организацией Североатлантического договора. Такое решение поддержал 231 народный депутат, онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Мир
24.05.2017
Тиллерсон: Россия не вернется в G7 до тех пор, пока не восстановит суверенитет Украины
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил позицию США и других членов G7, что возвращение России в эту группу возможно только после того, как Москва восстановит суверенитет Украины. Об этом Тиллерсон сказал журналистам в президентском самолете по дороге в Брюссель, сообщает радио "Свобода".
Мир
24.05.2017
Папа Римский и Трамп обменялись подарками
Президент США Дональд Трамп побывал в среду, 24 мая, на аудиенции у Папы Римского Франциска. Аудиенция прошла в Апостольском дворце. Глава католической церкви и президент США разговаривали наедине 30 минут, после чего Франциск встретился и с сопровождающими президента лицами, среди которых были супруга и дочь Трампа, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.
Мир
23.05.2017
Госдеп США хочет втрое сократить финпомощь Украине
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки представил план бюджета на 2018 год, в котором предложено сократить финансовую помощь Украине в сравнении с 2016 годом втрое. Об этом говорится в проекте на сайте Госдепа, пишет "РБК-Украина".
Мир
22.05.2017
В Кремле заявляют, что Путин и Макрон во время встречи обсудят Украину
Президент России Владимир Путин 29 мая посетит Париж, где встретится с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудят, в частности, координации усилий в борьбе с терроризмом, ситуацию в Сирии и Украине. Об этом сообщается на сайте президента РФ.
Мир
22.05.2017
В Анкаре начался новый суд над обвиняемыми в попытке госпереворота: Более 200 подсудимых строем провели на заседание
В Турции более двух сотен обвиняемых в попытке государственного переворота провели строем на суд мимо толпы сторонников президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает BBC.
Мир
21.05.2017
В Венесуэле сотни тысяч человек вновь вышли на улицы
В субботу, 20 мая, в Венесуэле в акциях протеста против политики президента Николаса Мадуро участвовали более 200 тысяч человек. Только в Каракасе около 160 тысяч демонстрантов прошли маршем в сторону министерства внутренних дел по главной автостраде венесуэльской столицы, многие были в самодельных защитных масках, люди несли щиты, палки и камни, готовясь к возможным столкновениям с полицией.