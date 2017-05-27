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Юристы Белого Дома будут проверять твиты Трампа

Источник: КорреспонденТ.net

27.05.2017

В Белом доме намерены нанять группу юристов для проверки сообщений президента Дональда Трампа перед их публикацией в Twitter, сообщает The Wall Street Journal.
 
 
Эта инициатива находится на стадии рассмотрения. Юристы должны будут вычитывать твиты Трампа и корректировать их в случае необходимости.
 
Twitter - любимый микроблог Трампа, который он использует, чтобы комментировать последние новости о нем и его администрации, высмеивать конкурентов и обсуждать планы.
 
Ранее сообщалось, что основатель Twitter попросил прощения за то, что Трамп мог стать президентом благодаря микроблогу.
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