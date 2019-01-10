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10.01.2019

Юристы разрешили Трампу объявить режим ЧП

Источник: Корреспондент.net

Юристы подтвердили право президента ввести чрезвычайное положение в США в связи с ситуацией на южной границе страны. Об этом в четверг, 10 января, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"У меня однозначно есть право объявить чрезвычайное положение в стране. Юристы дали мне такие рекомендации. Я пока не готов это сделать, но если придется, сделаю… Я просто введу режим ЧП и профинансирую это через различные механизмы", - сказал Трамп перед вылетом в штат Техас для непосредственного ознакомления с ситуацией на границе США и Мексики.

Американский президент не уточнил, какие именно механизмы он собирается задействовать, но опять сослался на юристов.

Трамп оценил как стопроцентную вероятность введения ЧП, если ему не удастся договориться с демократами по вопросу финансирования стены, но одновременно выразил надежду, что удастся договориться по бюджету в Конгрессе.

Кроме того, он заявил, что готов отказаться от своих планов поездки на Всемирный экономический форум в Давосе, если нынешний бюджетный кризис в Вашингтоне будет сохраняться в ближайшие дни. 

"Я намеревался поехать и выступить перед мировым финансовым сообществом в Давосе. Это [намерение] все еще сохраняется. Однако, если будет продолжаться приостановка [работы части правительства США в связи с отсутствием финансирования], а это наблюдается уже какое-то время, то я не поеду", - цитирует Трампа ТАСС.

 

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