Юристы разрешили Трампу объявить режим ЧП
Источник: Корреспондент.net
Юристы подтвердили право президента ввести чрезвычайное положение в США в связи с ситуацией на южной границе страны. Об этом в четверг, 10 января, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Американский президент не уточнил, какие именно механизмы он собирается задействовать, но опять сослался на юристов.
Трамп оценил как стопроцентную вероятность введения ЧП, если ему не удастся договориться с демократами по вопросу финансирования стены, но одновременно выразил надежду, что удастся договориться по бюджету в Конгрессе.
Кроме того, он заявил, что готов отказаться от своих планов поездки на Всемирный экономический форум в Давосе, если нынешний бюджетный кризис в Вашингтоне будет сохраняться в ближайшие дни.
"Я намеревался поехать и выступить перед мировым финансовым сообществом в Давосе. Это [намерение] все еще сохраняется. Однако, если будет продолжаться приостановка [работы части правительства США в связи с отсутствием финансирования], а это наблюдается уже какое-то время, то я не поеду", - цитирует Трампа ТАСС.