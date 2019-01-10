Юристы разрешили Трампу объявить режим ЧП

"У меня однозначно есть право объявить чрезвычайное положение в стране. Юристы дали мне такие рекомендации. Я пока не готов это сделать, но если придется, сделаю… Я просто введу режим ЧП и профинансирую это через различные механизмы", - сказал Трамп перед вылетом в штат Техас для непосредственного ознакомления с ситуацией на границе США и Мексики.

Американский президент не уточнил, какие именно механизмы он собирается задействовать, но опять сослался на юристов.

Трамп оценил как стопроцентную вероятность введения ЧП, если ему не удастся договориться с демократами по вопросу финансирования стены, но одновременно выразил надежду, что удастся договориться по бюджету в Конгрессе.