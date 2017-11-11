Южная Корея и Китай будут мирно решать проблему КНДР

Источник: Корреспондент.net

Лидеры Южной Кореи и Китая Мун Чжэ Ин и Си Цзиньпин согласились на мирное урегулирование отношения с Северной Кореей.

"Китай настаивает на осуществлении денуклеаризации Корейского полуострова, на поддержании мира и стабильности на полуострове, а также на разрешении имеющейся проблемы путем диалога и консультаций", — заявил китайский лидер.

Он также добавил, что Китай искренне надеется на улучшение ситуации на полуострове, что могло бы стимулировать Южную Корею на возобновление диалога и мирного сотрудничества с КНДР.