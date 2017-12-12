12.12.2017
З 19 грудня по 14 січня на Театральній площі нашого міста почне свою роботу «Маріупольський ярмарок»
Источник: Маріупольський ярморок
Зовсім скоро, у Маріуполі запрацює справжній святковий ярмарок!
З 19 грудня по 14 січня на Театральній площі нашого міста почне свою роботу проект «Маріупольський ярмарок», який реалізується громадською організацією Вежа спільно з Маріупольською міською радою за фінансової підтримки Агенства США з міжнародного розвитку USAID.
Смачна їжа та напої, резиденція Діда Мороза, святкова ялинка, незвичайні об'єднуючі локації та фотозони, зимові розваги і ще багато цікавих сюрпризів чекає кожного, хто завітає до нас на свято.
Приходьте, і разом з Вами ми започаткуємо чудову новорічну традицію у нашому місті.
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