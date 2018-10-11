Найти

11.10.2018

За 9 месяцев 2018 года в мире убито больше журналистов, чем за весь 2017-й

Источник: DW

С января текущего года в мире в связи с их профессиональной деятельностью были убиты 57 журналистов. Это больше, чем за весь 2017 год, когда были убиты 55 сотрудников СМИ, сообщила в четверг, 11 октября правозащитная организация "Репортеры без границ".

Более половины из них погибли в зонах военных конфликтов, указано в пресс-релизе международной организации. Больше всего журналистов убито в Афганистане (13), США и Мексике (по 6 человек). Единственные три журналиста, погибшие в Центральноафриканской республики, - россияне Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Кроме того за первые девять месяцев 2018-го в мире погибли 10 представителей гражданской журналистики и 4 помощника журналистов.

В настоящее время в разных государствах находятся в заключении 155 профессиональных журналистов, из них больше всего в Египте и Турции - по 27. В российских тюрьмах содержатся 4 журналиста (Игорь Рудников, Жалауди Гериев, Александр Толмачев, а также Алексей Назимов из аннексированного Россией Крыма) и блогер Александр Валов, суд над которым начался в Сочи 11 октября.

Два журналиста находятся в заключении в Украине. Это Кирилл Вышинский из РИА "Новости-Украина" и Станислав Асеев из "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", удерживаемый пророссийскими сепаратистами в "ДНР".

 

Новости раздела
Мир
11.10.2018
Томоса нет. Синод согласился дать УПЦ автокефалию
Вселенский Патриархат приступает к предоставлению автокефалии Церкви Украины и отменяет анафему Филарета.
Мир
10.10.2018
В Нью-Йорке разрешили выбирать гендерно-нейтральную категорию "X" в свидетельствах о рождении
Актер Азия Кейт Диллан, который не признает себя мужчиной или женщиной
Мир
10.10.2018
В Дагестане обещают поощрять жалобы на экстримизм в интернете смартфонами
Акция длится уже почти полгода
Мир
10.10.2018
Генсек Совета Европы не исключил выхода РФ из состава организации
Если Россия не возобновит выплаты в бюджет Совета Европы, против нее могут ввести дополнительные санкции, заявил генсек СЕ. В организации готовятся к выходу РФ из ее состава.
Мир
10.10.2018
Взрывался череп. Как погибали жертвы Везувия
Химики и криминалисты уточнили причину гибели некоторых жителей римского Геркуланума, умерших во время извержения Везувия.
Мир
10.10.2018
В РФ заявили, что Сенцов ест и "выглядит здоровым"
Жалоб на условия содержания, питание и медицинское обслуживание украинский режиссер якобы не высказал
Мир
09.10.2018
ЕС призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь
Беларусь - единственная страна в Европе, применяющая такую меру наказания, заявили Федерика Могерини и Турбьёрн Ягланд.
Мир
09.10.2018
Олег Сенцов включен в шорт-лист Сахаровской премии
Европарламент объявил трех претендентов на Сахаровскую премию. Помимо украинского режиссера, в списке значатся НКО, спасающие беженцев, и марокканский правозащитник.
Мир
09.10.2018
The Sun сообщила о переброске РФ в Ливию спецназа ГРУ и комплексов С-300
Россия осуществляет военную поддержку Халифы Хафтара, контролирующего восток Ливии, пишет британская газета. В РФ эту информацию опровергают.
Мир
09.10.2018
ПАСЕ отложила изменение санкционных правил
В сессионном зале Ассамблее не нашлось достаточно голосов для поддержки изменений регламента.
Мир
08.10.2018
Убивший журналистку датчанин не будет обжаловать пожизненный приговор
В апреле Петер Мадсен был приговорен судом Копенгагена к пожизненному заключению. Убийство шведской журналистки вызвало массовый резонанс во всем мире.
Мир
08.10.2018
Польский журналист награжден Лейпцигской премией в области СМИ
Награду "За свободу и будущее СМИ" получил Томаш Пьонтек. В 2017 году он опубликовал книгу о предположительных связях главы Минобороны Польши с Россией.
Мир
08.10.2018
Правительство ФРГ призвало защитить свободу прессы
Свобода прессы относится к фундаментальным правам каждого демократического общества, говорится в заявлении МИД ФРГ. Правительство Германии потрясено убийством журналистки Мариновой в Болгарии.
Мир
08.10.2018
Посол Нидерландов указала МИД РФ на необходимость прекратить кибератаки
Нидерланды не намерены допускать хакерские атаки на расположенные в стране международные организации, заявила Регина Вероника Мария Джонс-Бос в ходе визита в МИД России.
Мир
08.10.2018
Миротворец опубликовал список присягнувших Венгрии
Среди лиц, фамилии которых упоминаются в списке сайта Миротворец, есть жители почти всех районов Закарпатья.
Мир
08.10.2018
В Google+ произошла масштабная утечка данных - СМИ
Программный сбой Google+ давал внешним разработчикам возможность доступа к конфиденциальным данным профилей пользователей с 2015 по март 2018 годов.
Мир
07.10.2018
Палестинец застрелил двух израильтян на Западном берегу реки Иордан
В результате нападения палестинца в промышленной зоне Баркан погибли двое израильтян, один ранен. Преступнику удалось скрыться.
Мир
07.10.2018
В Иерусалиме начался суд по делу жены премьер-министра Израиля
Сара Нетаньяху за средства государственного бюджета неоднократно заказывала блюда в ресторанах Иерусалима, утверждает обвинение. Общая стоимость заказов составляет 85 тысяч евро.
Мир
07.10.2018
Госсекретарь США провел переговоры с Ким Чен Ыном
Американский политик заявил о прогрессе в реализации соглашений, достигнутых на сингапурском саммите.
Мир
07.10.2018
В Португалии начался масштабный лесной пожар
Огонь тушат семь самолетов и 200 единиц наземной техники. Жители соседних сел эвакуированы.
Мир
07.10.2018
Реформа образования приносит плоды - Порошенко
Президент уверен, что сегодняшние первоклашки - эти будущие украинцы, которые будут жить в Европейском Союзе.
Мир
07.10.2018
В Болгарии убили журналистку
Полиция сейчас отрабатывает несколько версий причин преступления, в том числе и то, что убийство совершено из-за профессиональной деятельности журналистки.
Мир
06.10.2018
Меркель выступает против ограничения срока полномочий канцлера ФРГ
Попытки ограничить пребывание канцлера у власти противоречат свободе принятия решений, которую гарантирует в ФРГ депутатский мандат.
Мир
06.10.2018
Хакеры взломали латвийскую соцсеть в день выборов в парламент Латвии
Киберпреступники разместили на на сайте латвийской соцсети draugiem.lv фотографии Путина и "зеленых человечков".
Томоса нет. Синод согласился дать УПЦ автокефалию | У Московского патриарха отобрали выданное в 1686 году право назначать Киевского митрополита