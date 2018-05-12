За четыре года состав СБУ обновился на 20%

Источник: Корреспондент.net

Состав сотрудников СБУ за годы российской агрессии обновился более чем на 20%.

По его словам, в СБУ количество новых сотрудников приблизительно равно количеству уволившихся.

"С начала аннексии Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Служба безопасности Украины обновилась в значительной степени. Начиная с 2014 года по сегодняшний день около 6400 сотрудников уволились из СБУ, и примерно столько же мы набрали новых людей. Это более 20%", - подчеркнул он.

Грицак считает, что 20% новых кадров в СБУ является достаточным для того, чтобы говорить об обновлении ведомства.

"Я считаю, что мы достаточно сильно обновились и омолодились", - отметил глава СБУ. В то же время он посетовал на нехватку ресурсов и кадров для полноценной работы.