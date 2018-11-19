За день на Донбассе ранены два военных

Источник: Корреспондент.net

За день, 19 ноября, по состоянию на 18:00 понедельника сепаратисты десять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, причем половина обстрелов была с запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В боевых действиях ранены два военных, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Вольный, Майское, Степное, Березовое, Новотроицкое и Гнутово.

Известно также, что по оборонным укреплениям украинских войск неподалеку Желобка осуществлялось огневое воздействие еще и из минометов калибра 82 и 120 мм. Применение таких же минометов зафиксировано и в районе Чермалыка.

"В ходе боевых действий 19 ноября ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - доложили в штабе ООС.