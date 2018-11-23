За день на Донбассе ранены два военных

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, 23 ноября, по состоянию на 18:00 пятницы, сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях ранены два военных, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Марьинка и Березовое.

Отмечается, что неподалеку Троицкого были применены по украинским опорным пунктам минометы калибра 120 мм, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты. Также в этом районе фиксировались выстрела из ПТРД.

"В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - говорится в сообщении.