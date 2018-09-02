За день на Донбассе ранены пять военных - ООС

Источник: Корреспондент.net

В течение текущих суток, 2 сентября, с 7:00 до 18:00 в зоне операции Объединенных сил сепаратисты трижды нарушили режим прекращения огня. В боевых действиях на Донбассе ранения получили пятеро украинских военных, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Пренебрегая условиями "школьного" перемирия, противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Каменка и Южное", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате обстрелов со станковых автоматических гранатометов, пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.