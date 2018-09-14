За день на Донбассе зафиксировано 13 обстрелов

Источник: Корреспондент.net

В течение суток, 14 сентября, с 7:00 до 18:00 сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом в пятницу вечером сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что днем сепаратисты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Лебединское и Водяное.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено", - говорится в сообщении.