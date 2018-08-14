За день на Донбассе зафиксировано 19 обстрелов

Источник: Корреспондент.net

За сутки, 14 августа, с 7:00 до 18:00 сепаратисты в зоне операции Объединенных сил на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды из тяжелого вооружения.

Отмечено, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Майорск, Красногоровка, Чермалык, Водяное, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Широкино.

В то же время, по данным ведомства, защитники Чермалыка были обстреляны из минометов калибром 82 мм, а позиции у Водяного - из минометов калибром 120 и 82 мм.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - доложили в штабе.