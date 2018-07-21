За день на Донбассе зафиксировано четыре обстрела

Источник: Корреспондент.net

В течение субботу, 21 июля, сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Как сообщается, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись позиции украинских защитников районах населенных пунктов Пески, Павлополь, Лебединское и Широкино.

Потерь среди украинских защитников нет.

На данный момент Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживая занимаемые рубежи и соблюдая режим прекращения огня.

Как сообщалось, за предыдущите сутки в ООС было зафиксировано 29 обстрелов, трое военных получили ранения.