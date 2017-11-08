За день в АТО погиб один военный – штаб

Источник: Корреспондент.net

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) за день погиб один украинский военный, еще один ранен.

"Недалеко от Донецка оккупанты выпустили не менее 16 мин калибра 82-миллиметров по защитникам Авдеевки и Песков. Кроме того, вооружение БПМ враг применял у Зайцево. А около полудня в результате огневого противостояния с противником получил смертельное ранение один наш военнослужащий", – говорится в сообщении.

По данным штаба, на Луганском направлении около 10.00 в результате огневой провокации с применением гранатометов получил ранения боец Вооруженных сил Украины.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования десять раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО шесть раз огнем из пехотного вооружения принуждали врага к миру", – подчеркнули в пресс-центре.