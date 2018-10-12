За долги по коммуналке в Украине могут забрать жилье: кому грозит конфискация имущества за неуплату

Источник: Українські новини

Согласно действующему законодательству, у должника по оплате коммунальных услуг могут отбирать имущество.

Как утверждает издание, по словам юристов подобные прецеденты уже есть.

"Если суд по иску какого-то предприятия признает человека должником, тогда за дело берется исполнительная служба. Государственные или частные исполнители придут к должнику с оценщиком и сначала опишут движимое имущество, то есть посмотрят, чем ценным владеет должник: телевизор, холодильник, бытовая техника, посуда, одежда, обувь… Опишут, оценят, конфискуют и продадут", — говорит адвокат Иван Либерман.

В то же время, если вырученных от продажи средств не хватит, то дело может дойти до ареста и продажи квартиры, но это — уже последний шаг.

"Продавать квартиру можно будет только тогда, когда уже нечего в ней продать: сняты унитаз, умывальник, выкручены розетки…", — уточняет адвокат.

Отмечается, что опасность для граждан таится в том, что в законодательстве не указан минимальный размер задолженности, который позволяет поставщику коммунальных услуг взыскать ее через суд.

"Судебная практика показывает, что подобные иски рассматриваются, если задолженность превысила десять минимальных зарплат, то есть 35 тыс. грн", — объясняет Либерман.

Эксперты уверены, что дело вряд ли дойдет до конфискации имущества, а тем более недвижимост, поскольку власть побоится обострять ситуацию в стране перед выборами.

"Если начнут выставлять на улицу семьи, то очень быстро организуется социальный Майдан", — говорит эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.