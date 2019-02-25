25.02.2019
За год капинвестиции выросли на четверть - Госстат
Источник: Корреспондент.net
В 2018 году капитальные инвестиции в экономику Украины увеличились на 27,5%. Об этом сообщает Госслужба статистики.
За прошлый год в экономику было привлечено 526,3 млрд грн капитальных инвестиций.
Наибольшую долю этой суммы (71,3%) составили собственные средства предприятий и организаций; на государственный и местные бюджеты приходится 12,7% от общего количества капитальных инвестиций, на банковские кредиты и другие займы - 6,7%, средства населения на строительство жилья составляли 6,4% от общей суммы капитальных инвестиций в прошлом году, средства иностранных инвесторов - 0,3%. На другие источники приходится 2,6% капитальных инвестиций.
В машины, оборудование и инвентарь было инвестировано около 174,2 млрд грн, в инженерные сооружения - 102,2 млрд грн, в нежилые здания - 77,4 млрд грн (в жилые - 53,2 млрд грн), в транспортные средства - 63,8 млрд грн.
Лидером по привлечению капитальных инвестиций среди отраслей украинской экономики была промышленность, в которую в прошлом году поступило 179,7 млрд грн. На втором месте - сельское хозяйство (64,9 млрд грн), на третьем - строительство (51,9 млрд грн).
Отметим, годом ранее в экономику Украины было привлечено 412,8 млрд грн капитальных инвестиций, что на 26,6% больше, чем в 2016 году.
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