За год капинвестиции выросли на четверть - Госстат

Источник: Корреспондент.net

В 2018 году капитальные инвестиции в экономику Украины увеличились на 27,5%. Об этом сообщает Госслужба статистики.

За прошлый год в экономику было привлечено 526,3 млрд грн капитальных инвестиций.

Наибольшую долю этой суммы (71,3%) составили собственные средства предприятий и организаций; на государственный и местные бюджеты приходится 12,7% от общего количества капитальных инвестиций, на банковские кредиты и другие займы - 6,7%, средства населения на строительство жилья составляли 6,4% от общей суммы капитальных инвестиций в прошлом году, средства иностранных инвесторов - 0,3%. На другие источники приходится 2,6% капитальных инвестиций.

В машины, оборудование и инвентарь было инвестировано около 174,2 млрд грн, в инженерные сооружения - 102,2 млрд грн, в нежилые здания - 77,4 млрд грн (в жилые - 53,2 млрд грн), в транспортные средства - 63,8 млрд грн.

Лидером по привлечению капитальных инвестиций среди отраслей украинской экономики была промышленность, в которую в прошлом году поступило 179,7 млрд грн. На втором месте - сельское хозяйство (64,9 млрд грн), на третьем - строительство (51,9 млрд грн).

Отметим, годом ранее в экономику Украины было привлечено 412,8 млрд грн капитальных инвестиций, что на 26,6% больше, чем в 2016 году.