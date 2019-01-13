За год на Донбассе из-за мин погибли 25 бойцов

Источник: Корреспондент.net

В прошлом году на Донбассе произошло 65 подрывов военнослужащих на минах и взрывоопасных остатках войны, в результате чего 25 военных погибли.

"В течение 2018 года случаев подрывов военнослужащих на минах и взрывоопасных остатках войны в отдельных районах Донецкой и Луганской областей временно неподконтрольных правительству Украины и в серой зоне было зафиксировано 65, в результате которых погибло 25 военнослужащих", - сообщили в управлении.

Кроме того ранения получили 84 человека, среди которых были также саперы.