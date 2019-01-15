За год украинцы купили валюты на $11 миллиардов

Источник: Корреспондент.net

В декабре украинцы купили наличной валюты на 110 млн долларов больше, чем продали.

Об этом говорится в данных на сайте Нацбанка.

Так, в декабре население продало 831,7 млн и купило 941,8 млн долларов.

По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Таким образом по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

В 2017 году население продало наличной валюты на 2,138 млрд долларов больше, чем купило.