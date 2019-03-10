За год в Украине сбежало 28 заключенных

Источник: Корреспондент.net

В течение 2018 года из учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины было совершено 28 побегов.

Отмечается, что из 28 побегов 26 совершены осужденными и два - лицами, взятыми под стражу.

"В течение 2018 года из учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов ГУВС Украины совершено 28 побегов, из которых 26 осужденными и 2 лицами, взятыми под стражу", - говорится в ответе.

В службе уточнили, что 20 побегов совершено осужденными, отбывавшими наказание в участках социальной реабилитации, расположенных за пределами территории учреждения, которая охраняется, и два побега осужденными в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.