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04.11.2017

За информацию об убийстве депутата Самарского назначили вознаграждение в 100 тыс. грн

Источник: 112.ua

Фонд народного депутата Сергея Шахова назначил вознаграждение в 100 тысяч гривен за информацию, которая поможет правоохранителям раскрыть убийство депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского. Об этом сообщила на странице в Facebook начальник отдела связей с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

"Уважаемые граждане, фонд народного депутата Сергея Шахова определил награду в сумме 100 тысяч гривен за информацию об убийстве Сергея Самарского. Если Вам известны какие-либо факты или информация, которая поможет правоохранительным органам раскрыть убийство Сергея Самарского, звоните по номеру: 050-257-56-31", – говорится в сообщении.

Информацию о вознаграждении депутат Шахов попросил объявить вечером 3 ноября, позвонив на областной телеканал ЛОТ.

 

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