За месяц до ВНО зарегистрировалось почти 186 тыс. абитуриентов

Источник: Українські новини

За 28 дней от начала регистрации для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 185 535 человек.

"В процентном соотношении это составляет 57% от ожидаемого количества выпускников учреждений общего среднего образования 2019 года, 50% от ожидаемого количества студентов высших учебных заведений, 46% учащихся (слушателей) учреждений профессионального (профессионально-технического) образования", - говорится в сообщении.

Активно регистрируются абитуриенты в Днепропетровской (18466) области, городе Киеве (17 159), Харьковской (14 067), Львовской (13787) областях.

Уже традиционно больше всего выбрано тестов по украинскому языку и литературе - 184409, истории Украины - 122916, математике - 87 002. Четвертый по популярности учебный предмет - английский язык (53597), пятый - география (44168).

Стоит напомнить, что комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают по 18 марта 2019 года.

При этом подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является Сертификат, которое лицо получит в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщению участника и информационным бюллетенем "Внешнее независимое оценивание. 2019 ". Эти документы посылают ученикам в заведение образования, в котором они учатся. Другим категориям лиц - по адресу, указанному при регистрации.

А устранить причины отказа в регистрации или внести изменения в персональные данные можно до 25 марта 2019 года.