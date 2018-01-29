29.01.2018
За минувшие сутки в АТО никто из украинских военных не погиб и не был ранен
Источник: 112.ua
В зоне АТО за минувшие сутки никто из украинских военных не погиб и не был ранен. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.
"На протяжении прошедших суток в районе проведения Антитеррористической операции не погиб и не был ранен ни один защитник Украины", - заявил Гуцуляк.
Он добавил, что боевики осуществляли прицельные обстрелы и использовали запрещенные минскими соглашениями минометы 120-мм.
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