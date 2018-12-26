За неделю корью заболели три тысячи украинцев

В Минздраве отмечают, что больше всего болеют корью в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший. В частности, с начала года самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы во Львовской (11 429 человек), Ивано-Франковской (5 420 человек), Закарпатской (4 621 человек), Тернопольской (3 513 человек), Винницкой (3 211 человек) и Черновицкой (3 182 человека) областях.

С начала года от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. В Минздраве подчеркивают, что единственным надежным способом защиты от кори является прививка.