За полгода на Донбассе погибли пять гражданских

Источник: Корреспондент.net

С начала проведения операции объединенных сил из-за обстрелов со стороны сепаратистов погибли пять гражданских лиц. Об этом заявил командующий объединенных сил Сергей Наев сообщает во вторник, 23 октября, пресс-центр ООС в Facebook.

Наев провел рабочую встречу с американской делегацией, возглавляемой чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Мари Йованович.

В ходе встречи Наев рассказал о ситуации на Донбассе, отметив, что противник продолжает обстрелы населенных пунктов, в частности, применяя тяжелое вооружение.

"С начала операции объединенных сил зафиксировано 58 обстрелов населенных пунктов и один обстрел участка местности, в результате которых погибли пять гражданских лиц и 10 были ранены", - сообщает пресс-центр ООС.

Кроме того, по словам Наева, за последний месяц на Донбассе возросло количество мирных граждан, которые погибли или были травмированы в результате срабатывания взрывных устройств на неподконтрольной Украине территории.

По словам Наева, это является следствием пренебрежения со стороны противника любых норм минной безопасности.

"В результате подрыва на вражеских минах погибли пять гражданских лиц, трое из которых - дети, еще один мальчик тяжело ранен", - сообщил он.

Наев также добавил, что сепаратисты продолжают активно использовать беспилотники российского производства. Он отметил, что с начала ООС было уничтожено пять российских беспилотников типа Орлан-10.