За последние 2 года в Украине закрылись 150 производителей хлеба, а 40% производств работают "в тени"

Источник: Українські новини

В Украине насчитывается около 400 промышленных пекарен и примерно 400 частных маломощных хлебопекарен. За последние 2 года закрылись более 150 предприятий-производителей хлеба. Как правило, это маломощные районные заводы и пекарни, а также непрофильные предприятия. Об этом сообщают эксперты компании Pro-Consulting.

Сообщается, что на сегодняшний день в стране работают в основном мини-пекарни с неполным циклом производства. Тем не менее в последнее время также наблюдается тенденция развития пекарен полного цикла.

В период с 2010 по 2013 года рынок хлеба и хлебобулочных изделий в Украине сократился на 14% (248 тыс. тонн). В 2014 году падение составило 9,8%.

80% общего объема производства занимают социальные сорта хлеба, несмотря на их низкую рентабельность, 5% выпуска приходится на производство премиальных сортов хлеба и 3% – на функциональные сорта.

Самой большой популярностью на рынке пользуются сдобные хлебобулочные изделия (37% совокупного объема сегмента).

90% рынка хлеба Украины занято продукцией национального производителя. Согласно данным экспертов, около 40-60% производства в Украине находится "в тени". 50% рынка и внутреннего производства хлеба приходятся на 6 крупных компаний-производителей хлебобулочных изделий.