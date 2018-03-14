За препятствование журналистской деятельности с 2 депутатов собираются снять неприкосновенность

Источник: Українські новини

Генеральная прокуратура готовит представления на снятие неприкосновенности с двух депутатов Верховной Рады, которые подозреваются в препятствовании журналистской деятельности и незаконном обогащении.

Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Мы на финальной стадии подготовки представления в деле одного из народных депутатов, который препятствовал журналистской деятельности прямо в стенах Верховной Рады. В пятницу у меня пройдет совещание с коллегами из НАБУ и САП, которые, вероятно, будут подавать на мою подпись материалы о незаконном обогащении одного из народных депутатов", - сказал он.

При этом Луценко не уточнил фамилии этих депутатов.

Кроме того, генпрокурор надеется, что парламент 15 марта снимет неприкосновенность с депутата Евгения Бакулина (фракция "Оппозиционный блок").

Ранее СМИ сообщали, что депутат от группы "Воля народа" Александр Пономарев выхватил из рук и забрал мобильный телефон у журналиста в кулуарах парламента.