За селфи в избирательной кабинке можно сесть в тюрьму

Источник: Українські новини

За селфи в избирательной кабинке во время выборов Президента-2019, которые состоятся 31 марта, может грозить тюремное заключение. Об этом на брифинге сообщил советник главы МВД Иван Варченко, пишет пресс-служба министерства.

Так, Варченко призвал украинцев не разглашать тайну своего волеизъявления.

"Мы напоминаем избирателю: вы не должны никому отчитываться о своем волеизъявлении. Более того, эта отчетность может нести признаки уголовного преступления, поскольку избиратель может нести наказание за разглашение результатов своего волеизъявления. Вы не имеете права фотографировать свой бюллетень, не имеете права демонстрировать его на избирательном участке, потому что это нарушение тайны волеизъявления. То есть никаких селфи в кабинках, никаких отчетов", - подчеркнул Варченко.

Также советник главы МВД отметил, что в статье 7 закона о выборах президента Украины говорится о том, что голосование является тайным и контроль за волеизъявлением избирателей запрещается.

"Съемка и фиксация любым способом результатов волеизъявления является нарушением тайны голосования. Статья 159 Уголовного кодекса предусматривает, что избиратель, который себе это позволит, может понести наказание до 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Однако Варченко подчеркнул, что не запрещается участвовать в экзитполах.

"Ответственность предусмотрена за публичную демонстрацию волеизъявления: это когда избиратель вышел из кабинки и показывает свой бюллетень. Когда избиратель в частном общении сказал друзьям, жене или лицу, производящему экзитпол, за кого он проголосовал, это не является нарушением тайны голосования", - пояснил он.